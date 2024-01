POL-Nordsaarland: Zeugen gesucht/Beschädigte Parkscheinautomaten

66687 Wadern (ots) - Am 10.01.2024 zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr kam es in Wadern zu zwei Meldungen bei der Polizei durch besorgte Anwohner aus Wadern. Demzufolge sollen zwei "Bettlerinnen" an den Haustüren geklingelt haben und nach einem kurzen Gespräch um Einlass in die jeweiligen Häuser gebeten haben. Als Grund wurde hierfür unter anderem die aktuelle Kälte, ein dringender Toilettengang oder eine gut sichtbare ...

