Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Versuchter Trickdiebstahl in Wadern

66687 Wadern (ots)

Am 10.01.2024 zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr kam es in Wadern zu zwei Meldungen bei der Polizei durch besorgte Anwohner aus Wadern. Demzufolge sollen zwei "Bettlerinnen" an den Haustüren geklingelt haben und nach einem kurzen Gespräch um Einlass in die jeweiligen Häuser gebeten haben. Als Grund wurde hierfür unter anderem die aktuelle Kälte, ein dringender Toilettengang oder eine gut sichtbare Verletzung am Arm genannt. Glücklicherweise wurde in keinem der Fälle der Zugang zum Anwesen gewährt, so dass es vorliegend zu keinem möglichen Diebstahl von Wertgegenständen kam. Im Rahmen der letzten Mitteilung konnten die zuvor genannten Bettlerinnen durch Polizeikräfte der PI Nordsaarland angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass diese bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten waren. Aufgrund vorliegender Feststellungen wurden abermals Strafanzeigen angefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell