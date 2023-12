Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem Viktor Thielen

66709 Weiskrichen (ots)

Seit dem 30.12.2023 wird nach dem 75-jährigen Viktor Thielen gesucht. Dieser hat selbständig gegen 13:15 Uhr die Seniorenresidenz in Weiskirchen verlassen. Möglicherweise ist dieser mit einem Bus nach Merzig gefahren und hat seine Fahrt mit dem Zug in unbekannte Richtung fortgesetzt. Herr Thielen ist psychisch erkrankt und leidet weiterhin an Diabetes. Auffällig ist, dass der Gesuchte in seiner Gehfähigkeit stark eingeschränkt ist, was an einem Humpeln leicht zu erkennen ist. Herr Thielen ist 1,86 m groß, ca. 96 kg schwer, hat weiß-graue Haare. Des Weiteren ist dieser mit einer braunen Lederjacke, einer blauen Jeanshose und dunklen Turnschuhen bekleidet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Herr Thielen in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise zu dem Vermissten bitte umgehend an die PI Nordsaarland (06871-90010) oder jede andere Polizeidienststelle mitteilen.

