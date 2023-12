POL-Nordsaarland: Wildkamera erfasst Bienendieb und wird gestellt

Losheim am See (ots) - Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland am Samstag, dem 16.12.2023, eine Verkehrsunfallflucht in Losheim am See aufklären. Der Zeuge beobachtete gegen 13.00 Uhr, dass der Fahrer eines Pkw auf dem Parkplatz des Globus-Einkaufsmarktes einen dort geparkten BMW rammte und schwer beschädigte. Der Unfallverursacher stieg kurz aus, begutachtete seinen ...

mehr