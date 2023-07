Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Zwei Einsätze "Wassersuche" an einem Tag für die Rettungshunde

Iserlohn (ots)

Die Alarmierung zur Wassersuche erfolgt, im Vergleich zu Mantrailer- und Flächensucheinsätzen, eher selten. Deswegen war es außergewöhnlich, dass die SE RHOT am 2.7. gleich zweimal zur Wassersuche alarmiert wurde. Um 17.02 Uhr erfolgte die erste Alarmierung. Hier unterstützten die Einsatzkräfte mit ihren Hunden zunächst die Suche nach einem verunfallten Stand-up-Paddler am Sorpesee. Mit dabei waren neben den örtlichen Einsatzkräften von Feuerwehr, DLRG, Polizei und Rettungsdienst auch wieder die Taucher der Feuerwehr Hagen. Die Sonderheit setzte im Rahmen der Suche zwei Wassersuchhunde ein und markierte eine Stelle, die im Anschluss von Tauchern abgesucht wurde, bis der Einsatz zunächst abgebrochen wurde. Um 21:13 gab es dann eine Alarmierung nach Hagen. Aufgrund eines unbemannten Bootes war hier nicht auszuschließen, dass sich ein oder mehrere Personen im Harkortsee befanden. Die Hundeführer suchten mit Unterstützung der Einsatzkräfte des THW Wetter an Bord deren Mehrzweckarbeitsbootes mit einem Hund nach Personen im Wasser. Allen Einsatzkräften an dieser Stelle ein großes Dankeschön für die sehr gute Zusammenarbeit. Am Montagabend wurde der Vermisste im Sorpesee nach Fortsetzung der Suche im direkten Umfeld unserer Markierung durch eine Unterwasserdrohne gefunden und anschließend durch Einsatzkräfte geborgen. Am Harkortsee geht man inzwischen davon aus, dass keine Person zu Schaden gekommen ist. Rückblick auf den Mai 2023: Im Mai wurde die SE RHOT viermal zur Suche nach vermissten Personen alarmiert.

