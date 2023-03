Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Junge auf Fahrrad angefahren und geflüchtet.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (28.02.2023) wurde ein vierjähriger Junge auf seinem Fahrrad von einem flüchtigen VW-Fahrer erfasst. Der Unfall ereignete sich gegen 17:50 Uhr auf der Bextenstraße, als der junge Radfahrer die Straße von der Lönsstraße in Richtung Heinrich-Heine-Weg überqueren wollte. Der VW-Fahrer fuhr in Fahrtrichtung Wienkestraße und traf das Hinterrad des Kindes, wodurch das Kind stürzte. Danach setzte er seine Fahrt einfach fort. Der Junge erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Die Polizei fahndet nun nach einem blauen Volkswagen mit lippischen Kennzeichen. Der Fahrer wird als männlich, 1,70 bis 1,78 m groß, Brillenträger und mit hellem Teint beschrieben. Er hat eine kräftige/füllige Statur und helle Haare. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Falls Sie Zeugin oder Zeuge des Vorfalls waren oder sachdienliche Informationen zum Unfall oder der Fahrerflucht geben können, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell