Polizei Münster

POL-MS: Masche "Antanzen" - Unbekannte entwenden Geldbörse aus Hosentasche - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Samstagabend (18.11., 23:50 Uhr) am Berliner Platz einem 30-Jährigen unbemerkt seine Geldbörse entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Das Duo sprach den Münsteraner zunächst an und fragte nach Zigaretten. Während der 30-Jährige eine Schachtel aus seiner Tasche holen wollte, tanzten die beiden Männer ihn plötzlich an und entwendeten dabei seine Geldbörse. Mit der Beute flüchteten beide in unterschiedliche Richtungen - ein Tatverdächtiger Richtung Windthorststraße / der Zweite Richtung Von-Steuben-Straße.

Beide Täter sollen nach Angaben des Münsteraners südländisch ausgesehen und eine schlanke Statur gehabt haben. Sie sollen etwa 1,75 Meter groß, circa 25 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell