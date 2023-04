Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperverletzung +++ Keller aufgebrochen +++ Pkw beschädigt +++ Unfallflucht-Fahrer erheblich alkoholisiert +++ Unfälle mit Verletzten +++ Senfglas auf fahrendes Auto geworfen

Wiesbaden (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung in Fitnessstudio, Wiesbaden, Biebrich, Mainzer Straße, 15.04.2023, 02:50 Uhr

(mk) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Fitnessstudio in der Mainzer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 02:50 Uhr auf der Trainingsfläche des Fitnessstudios. Zwei Heranwachsende gerieten in verbale Streitigkeiten, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Gegen beide wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

2. Drei Pkw im Bereich Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim beschädigt, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Mainz-Kostheim, Wiesbadener Straße, Frühlingstraße, Burgstraße, 14.04.2023, 17:00 Uhr bis 15.04.2023, 10:45 Uhr

(mk) Im Zeitraum von Freitag bis Samstag wurden insgesamt drei im Bereich Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim geparkte Pkw durch bislang Unbekannte beschädigt. Ein schwarzer BMW war am Freitag zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr in der Wiesbadener Straße abgestellt. An diesem wurde die Fahrerseite vom vorderen Kotflügel bis zur Fondtür zerkratzt. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 09:50 Uhr wurde ein in der Frühlingstraße geparkter silberner Kia zwischen der hinteren linken Fahrzeugtür und dem linken Heckkotflügel zerkratzt. Der dritte betroffene Pkw - ein roter VW Polo - war von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 10:45 Uhr in der Burgstraße abgestellt. An diesem wurde der Lack rechts hinten zerkratzt und zusätzlich die Luft aus dem hinteren rechten Reifen abgelassen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1600 EUR geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2240 in Verbindung zu setzen.

3. Keller aufgebrochen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Blumenthalstraße, 14.04.2023, 19:00 Uhr bis 15.04.2023, 10:00 Uhr

(mk) Am Wochenende wurden in einem Mehrfamilienhaus im Rheingauviertel zwei Kellerabteile aufgebrochen und daraus Gegenstände entwendet. Zwischen 19:00 Uhr und 10:00 Uhr gelangten der oder die unbekannten Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Blumenthalstraße und brachen anschließend zwei Kellerverschläge aus Holz auf. Danach wurden zwei Elektrowerkzeuge und ein Koffer entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 100 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

4. Drei Fahrzeuge im Bereich Wiesbaden gestohlen, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Prinzessin-Elisabeth-Straße, 13.04.2023 bis 16.04.2023

(mk) In der vergangenen Woche waren ein Leichtkraftrad und ein Pkw Objekt der Begierde von bislang Unbekannten. Des Weiteren wurde versucht einen Roller zu entwenden. Der betroffene Pkw - ein Renault Twingo in weiß - war von Donnerstagabend, 18:00 Uhr bis Freitagmorgen, 02:30 Uhr im Bereich der Prinzessin-Elisabeth-Straße in Wiesbaden abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw auf unbekannte Art und Weise gestohlen. Das genannte Leichtkraftrad der Marke Yamaha war von Samstagmittag 13:00 Uhr bis Sonntagmorgen, 10:15 Uhr in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden abgestellt. Die Lenkradsperre war zu diesem Zeitpunkt intakt. Auf unbekannte Art und Weise wurde das Leichtkraftrad durch den oder die Täter entwendet. Der Wert des Renaults wird auf ca. 3200 EUR geschätzt. Das Leichtkraftrad war ca. 3300 EUR wert.

Der ebenfalls angegangene Roller der Marke Sanyang, der letztendlich jedoch nicht entwendet wurde, war zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Freitag, 06:30 Uhr in der Moselstraße in Wiesbaden-Schierstein abgestellt. Dieser wurde durch Unbekannte versucht kurzzuschließen, wodurch das Zündschloss und die Plastikabdeckung beschädigt wurden. Als das "Kurzschließen" misslang, ließen die Täter von dem Roller ab.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

5. Unfallflucht - Fahrer erheblich alkoholisiert, Wiesbaden, Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, 16.04.2023, 10:55 Uhr

(mk) Am Sonntagmorgen kam es in der Hans-Böckler-Straße in Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der der Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Gegen 10:55 Uhr erhielt die Polizei über Notruf Kenntnis davon, dass gerade ein brauner BMW in der Hans-Böckler-Straße in Wiesbaden in einen dort befindlichen Stromverteilkasten gefahren und anschließend geflüchtet sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw in der Ludwig-Erhard-Straße geparkt aufgefunden werden. Dieser war im Frontbereich entsprechend beschädigt. Im weiteren Verlauf konnte der Fahrer - ein 57-Jähriger - im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Es erhärtete sich hier der Verdacht, dass der Fahrer das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4,4 Promille. Der 57-Jährige wurde daraufhin zwecks Durchführung einer Blutentnahme zum 3. Polizeirevier gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Aufgrund der Alkoholisierung wurde der Fahrer zudem zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Der Schaden am Stromverteilkasten beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Der Schaden am Pkw des Verursachers beträgt ca. 5000 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

6. Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten am Wochenende, Wiesbaden, Stadtgebiet, 14.04.2023 bis 16.04.2023

(mk) Am Wochenende ereigneten sich gleich mehrere Verkehrsunfälle bei denen Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. Am Freitag, gegen 17:55 Uhr befuhr eine 37-Jährige die B417 aus Richtung Taunusstein kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden. An der Einmündung zur Liegenschaft "Villa im Tal" beabsichtige die 37-Jährige von der B417 nach rechts in die Straße, die zur "Villa im Tal" führt, einzubiegen. Hierbei kam sie offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baumstumpf. Der 16- jährige Mitfahrer und die 38-jährige Mitfahrerin wurden aufgrund des Unfalls leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 EUR. Nur wenige Stunden später gegen 22:20 Uhr wurde beim Ausparken im Bereich der Bleichstraße dann eine 25-Jährige leicht verletzt, da sie augenscheinlich durch einen 35-Jährigen beim Ausparken übersehen wurde. Der nächste Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Schiersteiner Straße aus Richtung Waldstraße kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Zur selben Zeit befuhr ein 37-Jähriger Busfahrer mit einem Linienbus den Sonderfahrstreifen für Busse in gleicher Richtung. Als der 30-Jährige in Höhe eines Schnellrestaurants nach rechts auf den dortigen Parkplatz abbiegen wollte, übersah er offensichtlich den Linienbus, wodurch es zum Zusammenstoß kam. In der Folge wurde eine Nutzerin des Linienbusses leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5500 EUR geschätzt. Zu guter Letzt befuhr am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw den Otto-Suhr-Ring im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel aus Richtung Wiesbadener Straße kommend in Fahrtrichtung Boelckestraße. An der Fußgängerfurt Wiesbadener Straße/Otto-Suhr-Ring missachtete der Pkw-Fahrer offensichtlich die bevorrechtigte Fußgängerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam und die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sachschaden entstand keiner.

7. Senfglas auf fahrende Pkw geworfen,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 15.04.2023, 13:15 Uhr

(mk) Am Samstag warf ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin ein Senfglas auf ein auf dem "Kaiser-Friedrich-Ring" fahrendes Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Senfglas gegen 13:15 Uhr geworfen. In der Folge flog das Senfglas zunächst auf das Fahrzeugdach eines auf dem Kaiser-Friedrich-Ring fahrenden Pkw, prallte dann von dort ab und traf ein dahinter fahrendes Kfz an der Front. Anschließend fiel das Senfglas auf die Fahrbahn, wodurch es zersprang. Es besteht der Verdacht, dass das Senfglas aus einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus heruntergeworfen wurde. An beiden Pkw entstand ein Schaden von ca. 2500 EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell