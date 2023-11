Polizei Münster

POL-MS: Kassiererin mit abgebrochener Bierflasche bedroht - Täter flüchtet mit Beute aus Bäckerei

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen (19.11., 8:38 Uhr) an der Kanalstraße eine Bäckerei überfallen. Der Mann kam mit einer abgebrochenen Bierflasche in die Filiale und begab sich hinter den Tresen zu der Verkäuferin. Unter Vorhalt der Flasche forderte der Unbekannte Bargeld aus der Kasse. Als die 25-Jährige diese öffnete, griff der Täter hinein und nahm die Geldscheine an sich. Anschließend flüchtete er mit der Beute zu Fuß über die Maximilianstraße in Richtung Gartenstraße.

Der Räuber sei circa 1,70 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er soll Hochdeutsch gesprochen haben und mit einer schwarzen Jacke mit schwarzer Kapuze bekleidet gewesen sein. Unter dieser Kapuze habe er eine schwarze Mütze getragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

