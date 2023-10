POL-PDTR: Nachtrag Öffentlichkeitsfahndung

Birkenfeld (ots) - Am Dienstag, den 17.10.2023, zwischen 16:45 Uhr und 17:35 Uhr kam es auf dem Einkaufsparkplatz in der Brückener Straße in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigungen an einem Fahrzeug. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde das Fahrzeug durch bislang unbekannten Täter zerkratzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Birkenfeld unter unten aufgeführter Telefonnummer. Rückfragen bitte ...

