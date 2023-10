Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Unbekannte Täter schlagen Scheibe ein

Herrstein (ots)

Am Dienstag, den 17.10.2023 kam es zwischen 08:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Durch bislang unbekannte/r Täter/in wurde die hintere Fahrzeugscheibe der Fahrerseite vermutlich mit einem Gegenstand eingeschlagen, sodass diese komplett zerstört wurde. Das Fahrzeug, ein VW Touran in grau, war im Tatzeitraum am rechten Fahrbahnrand in der Straße Niederhosenbacher Weg in Herrstein geparkt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen zur Tatzeit, sowie zum Tathergang geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 561-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell