POL-MS: Fünf Verletzte nach Böllerwürfen bei Preußen-Spiel - 33-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Münster (ots) - Passend zum Start der dunklen Jahreszeit bietet die Polizei Münster am Donnerstagvormittag (23.11., ab 11 Uhr) eine Informationsveranstaltung am Stubengassenplatz rund um das Thema Sicherheit beim Fahrradfahren an. Bei der Veranstaltung liegt der Fokus auf dem Fahrradcheck. Schon 60 Sekunden ...

mehr