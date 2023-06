POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstagabend (13.06.2023) ereignete sich in der Rosenaustraße ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkws. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt und eine Person leicht verletzt. Gegen 18.00 Uhr war ein 72-jähriger Peugeot-Fahrer gemeinsam mit seiner 93-jährigen Beifahrerin in der Rosenaustraße unterwegs. Hierbei ergaben sich er ersten Erkenntnissen zufolge, gesundheitliche ...

mehr