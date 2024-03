POL-PDPS: Brennender Müllcontainer in der Pfarrgasse

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein Notarztwagen mit Sondersignalen die Friedhofstraße in Richtung Alleestraße. Die 27-jährige Fahrerin eines Seat wollte gleichzeitig bei "grün" von der Darmstädter Straße nach links in die Friedhofstraße einbiegen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Notarztwagens blieb unverletzt. Eine 31-jährige Insassin des Notarztwagens und die ...

mehr