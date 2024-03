POL-PDPS: Unfallflucht im Berliner Ring

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, lief ein 69-jähriger Mann durch den Wedebrunnenpark. Dort wurde er von einem entgegenkommenden Mann angerempelt. Kurze Zeit später bemerkte er, dass der Rempler wohl ausgereicht hatte, um unbemerkt seine Geldbörse aus der Jackentasche zu entwenden. Neben 900 Euro in bar befanden sich verschiedene Bankkarten und Ausweise in dem Geldbeutel. ...

