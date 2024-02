POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Verkehrskontrolle - Fahrer mutmaßlich berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Freiburg (ots) - Am Samstag, 17.02.2024, gegen 13:30 Uhr, ist beim Sportplatz in Murg ein Autofahrer gegen einen abgestellten Anhänger geprallt. Der 20-jährige war aus bislang unbekannter Ursache nach links geraten und mit dem am Fahrbahnrand stehenden Anhänger kollidiert. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ...

