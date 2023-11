Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Sattelzug kippt auf Kreisstraße um - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.11.2023, gegen 07.25 Uhr, kippte auf der Kreisstraße 6353 ein Sattelzug um. Der 38-jährige Fahrer des Sattelzuges befuhr die Kreisstraße von Schopfheim kommend in Richtung Schwörstadt und kam zwischen Niederdossenbach und Schwörstadt mit den rechten Rädern des Sattelzuges auf das unbefestigte Bankett. Der Fahrer versuchte den Sattelzug wieder auf die Fahrbahn zu bringen. Der Sattelzug geriet dabei ins Schleudern, beschädigte 16 Schutzplankenelemente und kippte im weiteren Verlauf nach links um. Der Sattelzug kam auf der linken Fahrzeugseite quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 145.000 Euro geschätzt. Die Umladung der Fracht sowie die Bergung des Sattelzuges durch eine Spezialfirma dauerte bis in die Nacht hinein. Die Sperrung der Kreisstraße konnte am Freitag, 10.11.2023, gegen 01.00 Uhr wieder aufgehoben werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

