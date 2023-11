Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Meldungen // Pedelec während Mittagspause entwendet

Motorroller aus Hof entwendet

Freiburg (ots)

Während ein Mann am Mittwoch, 08.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, seine Mittagspause zuhause verbrachte, entwendete ein Unbekannter dessen rot / schwarzes Pedelec der Marke Trek, welches im Langackerweg an einen Zaun angeschlossen war. Der Diebstahlschaden beträgt über 4.000 Euro.

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 08.11.2023, 19.30 Uhr bis Donnerstag 09.11.22023, 06.00 Uhr, wurde ein schwarzer Kleinkraftradroller der Marke Vespa entwendet. Der Roller stand in der Inzlinger Straße verschlossen in einem Hof. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell