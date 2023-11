Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Festnahmen

Soest (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 14 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Benninghausenweg. Zunächst schellte eine männliche Person an der Eingangstür des Hauses und bot dem Eigentümer eine Zeitschrift an. Der Soester kaufte dem Mann eine Zeitung ab, der im weiteren Gespräch versuchte, persönliche Daten zu erfragen. Der Soester beendete das Gespräch jedoch und schloss die Haustür. Kurz darauf vernahm der Soester ein Poltern aus seinem Schlafzimmer und stellte fest, dass der Zeitungsverkäufer offenbar durch ein Fenster in das Haus eingedrungen war und nach Wertsachen suchte. Er konnte den Einbrecher festhalten, während seine Ehefrau die Polizei verständigte. Der Tatverdächtige konnte sich jedoch losreißen und ohne Tatbeute aus dem Fenster flüchten. Er bestieg einen Pkw, in dem ein weiterer Mann saß und fuhr in Richtung Autobahn 44 davon. Die inzwischen verständigten Polizeibeamten konnten den Pkw noch auf der Arnsberger Straße anhalten und die beiden Männer vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen gegen den 23-jährigen Mann aus Gelsenkirchen und den 24-Jährigen, ohne festen Wohnsitz, aufgenommen.(dk)

