POL-SO: Kein Bordellbesuch - trotzdem mehrere hundert Euro leichter

Soest (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagabend um 23:35 Uhr in der Hansastraße. Bereits im Zug von Dortmund in Richtung Soest gab es zwischen den drei Beschuldigten und den zwei Geschädigten verbale Streitigkeiten. In Soest haben die Beschuldigten (17, 16, 16 Jahre, männlich und alle aus Unna) die beiden Geschädigten (35-jährige aus ...

mehr