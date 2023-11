POL-SO: Gefährliche Körperverletzung in der Hansastraße

Soest (ots) - Am Samstagmorgen entwendeten unbekannte Personen in der Zeit nach 05:00 Uhr ein Motorrad und eine Handkreissäge aus der Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens. Gelegen ist diese Hofstelle an der Schendelerstraße zwischen Soest und Hattrop. Durch das Öffnen eines der Scheunentore konnten sich die Täter Zugang zur Halle verschaffen. Wie das bordeauxrote Kraftrad des Herstellers Honda mit dem ...

