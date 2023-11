Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Junger Mann bewirft Kinder mit Böller - ein Leichtverletzter - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.11.2023, gegen 18.00 Uhr, soll ein junger Mann drei Kinder mit einem Böller beworfen haben. Die drei Kinder waren zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihnen in Höhe der Bahnhofstraße 34, bei einer Gaststätte, drei junge Männer entgegenkamen. Einer der jungen Männer habe einen Feuerwerksköper gezündet und in Richtung der drei Kinder geworfen. Der Feuerwerkskörper explodierte über einem 12-jährigen Kind. Dadurch zog sich der 12-Jährige Verbrennungen im Gesicht zu. Die drei jungen Männer flüchteten. Der junge Mann, welcher den Feuerwerkskörper zündete wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß und könnte zwischen 15 bis 20 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den drei jungen Männern geben können.

