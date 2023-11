Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mülleimer durch Feuer sinnlos zerstört - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.11.2023, gegen 00.45 Uhr, wurde der Feuerwehr ein brennender Mülleimer an der Bushaltestelle "Im Rippel" in der Straße Hörnle mitgeteilt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Mülleimer wurde komplett zerstört. Die Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Die Polizei Rheinfelden vermutet eine absichtliche Inbrandsetzung des öffentlichen Mülleimers und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07623 7404-0 erreichbar.

