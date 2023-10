Hochschule der Polizei

HDP-RP: Reges Interesse am Praxistag der Hochschule der Polizei am Campus Hahn

Zu Beginn der Herbstferien nahmen 220 Jugendliche im Rahmen ihres mehrtägigen Praktikums bei den Polizeipräsidien Mainz, Koblenz, Trier, und Ludwigshafen die Möglichkeit wahr, an einem Praktikumstag Hochschulluft am Polizeicampus Hahn zu schnuppern. Die Gäste erwartete ein Einblick in das abwechslungsreiche und spannende Bachelorstudium Polizeidienst, welches während einer dreijährigen Studienzeit umfassend auf die vielfältigen Anforderungen des Polizeiberufs vorbereitet. Nach einer informativen Schnuppervorlesung zum Thema "Alkohol im Straßenverkehr" im Studienfach Verkehrsrecht fand ein Aktionsprogramm statt. In Kleingruppen lernten die Praktikantinnen und Praktikanten die polizeilichen Einsatzmittel kennen; daneben zeigten Einsatztrainer der Hochschule der Polizei polizeiliche Abwehr- und Zugriffstechniken, welche für die Schülerinnen und Schüler auch im Alltag nützlich sein können. Auch bestand die Möglichkeit, sich beim Polizeisport auszupowern, denn die sportliche Fitness ist eine Voraussetzung, um im Polizeistudium die erforderlichen Leistungen im 3000m Lauf, im 100m Sprint sowie beim Durchlaufen eines Hindernisparcours zu erbringen. Die Teilnahme an einer Verkehrskontrolle ermöglichte zudem erste Einblicke in das polizeiliche Vorgehen im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit. Während es ergänzenden Rundgangs über den Campus standen das polizeiliche Simulationszentrum sowie das Ausbildungs- und Prüfungs-zentrum auf dem Programm. Daneben bestand Gelegenheit Studierendenwohnungen zu besichtigen. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Die Mensaküche servierte leckere Hamburger mit Salat. Begleitet wurden die Gäste über den Tag von Polizeikommissaranwärter-innen und Polizeikommissaranwärter, welche gerne Fragen zu ihrem Studium sowie zum Wohnen und Leben am Campus beantworteten. Die rheinland-pfälzische Polizei stellt jährlich im Mai und Oktober neue Polizeikommissar-Anwärterinnen und Polizeikommissar-Anwärter ein. Die Bewerbungsverfahren für die nächsten Studiengänge sind bereits im vollem Gange. Interessenten können sich online bewerben unter https://bewerbung.polizei.rlp.de. Auch lohnt es sich im Vorfeld bei einer Informationsveranstaltung über das Berufsbild Polizeidienst zu informieren; Details hierzu sind auf der Seite https://www.polizei.rlp.de/karriere/veranstaltungen zu finden

