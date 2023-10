HDP-RP: 293 neue Bachelorstudierende nahmen Anfang Oktober Ihr Studium an der Hochschule der Polizei am Campus Hahn auf

Hochschule der Polizei

Der Direktor der Hochschule der Polizei, Uwe Lederer, begrüßte insgesamt 293 neue Studierende am Campus Hahn. Mit 240 der neuen Studierenden stammt die Mehrheit aus Rheinland-Pfalz. Die weiteren Studienanfänger kommen aus dem benachbarten Saarland, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die 106 Polizeikommissar-Anwärterinnen und 187 Polizeikommissar-Anwärter des neuen Bachelorstudiengangs erwartet ein anspruchsvolles, aber auch spannendes Studium, welches sie während der dreijährigen Studienzeit umfassend auf die vielfältigen Anforderungen des Polizeiberufs vorbereitet. Neben rechtlichen und taktischen Inhalten werden auch sozialwissenschaftliche Grundlagen vermittelt. Ergänzend zu den überwiegend klassischen Präsenzveranstaltungen werden digitale Lehrformate angeboten. Hierfür stehen auch Lehrräume in Virtual Reality zur Verfügung. Einen weiteren Baustein des abwechslungsreichen Bachelorstudiums bilden praktische Übungen in modernen Trainingszentren sowie Praktika in den Bereichen Schutz- und Kriminalpolizei der Polizeipräsidien. An der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz wird Vielfalt großgeschrieben. So sind bei den insgesamt über 1.400 Studierenden in sechs Studiengängen auch Migrationserfahrungen aus rund 50 Nationen vertreten. Die rheinland-pfälzische Polizei stellt jährlich im Mai und Oktober neue Polizeikommissar-Anwärterinnen und Polizeikommissar-Anwärter ein. Die Bewerbungsverfahren für die nächsten Studiengänge sind bereits im vollen Gange. Interessenten können sich online bewerben unter https://bewerbung.polizei.rlp.de.

