POL-PB: Motorradfahrer schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Der Sturz bei einem Bremsmanöver auf der Wewerstraße hatte am Mittwochabend schwere Folgen für einen Motorradfahrer.

Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 34-jähriger Golf-Fahrer auf der Wewerstraße (L756) von Wewer in Richtung Elsen. In Höhe des Pendlerparkplatzes bremste er ab, um am rechten Straßenrand anzuhalten. Der hinter dem Golf fahrende 37-jährige Motorradfahrer bremste ebenfalls und verlor dabei die Kontrolle über seine 1000er Aprilia. Er stürzte und rutschte gegen das Heck des VW Golf. Schwer verletzt blieb der Motorradfahrer liegen. Ein Notarzt versorgte den Verletzten am Unfallort. Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen in ein Krankenhaus.

