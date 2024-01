Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Einbrecher suchen Geld

Eine Firma war in der Nacht zum Dienstag das Ziel von Einbrechern.

Ulm (ots)

In der Industriestraße machten sich Unbekannte an einem Firmengebäude zu schaffen. Zwischen 23.15 Uhr und kurz nach 5 Uhr hebelten sie an der Eingangstür. Doch die hielt stand. Die Tür war zu stabil. Deshalb hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. So gelangten sie in das Innere und durchsuchten mehrere Büroräume. Dabei stießen sie auf einen Tresor. Den hebelten die Unbekannten auf. Den Inhalt ließen sie allerdings zurück. Ob die Einbrecher Beute machten, ist bisher unklar. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Tel. 07161/9381-0 entgegen.

