POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mann wird von Auto erfasst - Unbekannter fährt weiter - Zeugen gesucht

Calw (ots)

Wie der Polizei Tage später mitgeteilt wurde, ist bereits am Montag, 27. März, ein Mann in Calw-Heumaden von einem Fahrzeug erfasst und verletzt worden. Der noch unbekannte Autofahrer fuhr danach weiter.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hatte der Mann mit seinem Lastwagen im Zeitraum zwischen 11:30 und 12:00 Uhr in der Staelinstraße in zweiter Reihe geparkt und wollte Ware anliefern. Als er ausgestiegen war und die Lkw-Plane nach vorne schob, wurde er von einem schwarzen Auto, möglicherweise ein Opel Corsa älteren Modells, das an dem Lastwagen vorbeifuhr, erfasst. Der Mann stürzte zu Boden und wurde verletzt, der Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen oder Hinweisgeber zu dem schwarzen Auto oder dessen Fahrer. Das gesuchte Auto muss nicht zwingend beschädigt sein, es ist eher wahrscheinlich, dass durch den Unfall kein Schaden daran entstanden ist. Insbesondere wird auch der Fahrer eines anderen Wagens als Zeuge gesucht, der wegen des parkenden Lkw warten musste und den Vorfall möglicherweise beobachtet hat. Er sowie weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

