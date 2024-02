POL-OG: Baden-Baden, Fahren unter Alkoholeinfluss

Büh (ots) - Am Montag in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:45 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher durch bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Doppelgarage eines Anwesen in der Robert-Koch-Straße. Der Dieb entwendete daraus zwei Pedelecs im Gesamtwert von etwa 6.500 Euro. Eines der Fahrräder der Marke "Conway", Typ SUV 125 hatte einen schwarz-anthrazit-farbenen Rahmen und einen Korb. Bei dem ...

