Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer schläft am Steuer nach Unfall ein und leistet Widerstand (13.01.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Zu einem für die Polizei nicht alltäglichen Fall ist es am Samstagabend gegen 23 Uhr in Oberndorf gekommen. Zeugen meldeten zunächst auf der Strecke von Lehenhof, Landesstraße 415, bis zur Von-Gunzert-Straße einen auffälligen Autofahrer, welcher in Schlangenlinien fuhr und einen Unfall auf Höhe der Bushaltestelle in der Hohenbergstraße baute. Der Mann konnte von den Beamten kurze Zeit später schlafend in seinem beschädigten Opel angetroffen werden. Seinen Wagen hatte er auf der Von-Gunzert-Straße am rechten Seitenstreifen geparkt. Bei der Kontrolle des 37-Jährigen stellten die Beamten deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum fest. Gegenüber den Polizisten verhielt sich der Autofahrer aggressiv, indem er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. In einer Klinik musste der Mann eine Blutprobe abgeben und anschließend die Nacht in einer Zelle verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall, wegen einer Unfallflucht und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

