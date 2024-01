Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Landesstraße 424 und Landesstraßen 412 (13.01.2024)

Sulz a.N. (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstag, gegen 19 Uhr, auf der Kreuzung Landesstraße 424 und Landesstraßen 412 ereignet hat. Ein 78-jähriger Subaru-Fahrer war auf der L 412 unterwegs. An der Kreuzung zur L 424 bog der Mann nach links auf die L 424 ab und prallte mit einem vorfahrtsberechtigten Honda Civic eines 44-Jährigen zusammen. An dem Honda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Subaru schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

