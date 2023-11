Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Burgstetten: Wohnungseinbruch

Im Schlehenweg in Burgstall wurde am Mittwochabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr in das Tatobjekt einzusteigen. Hierzu haben die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet wobei ca. 750 Euro Sachschaden entstand. Welche Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet nun Anwohner oder Passanten, denen am Mittwochabend Verdächtiges im Bereich des Schlehenwegs aufgefallen ist, sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstagabend die Schillerstraße und stieß dabei gegen einen dort parkenden BMW. Hierbei verursachte er ca. 2000 Euro Sachschaden und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer bzw. zum Vorfall, der sich zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr ereignete, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Weissach im Tal: Feuerwehreinsatz

In Cottenweiler war am Mittwoch gegen 11 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Weissach im Einsatz. Dort wurde am Eingangsbereich einer Gartenhütte ein Feuer gelegt, das auf die Gartenhütte übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand letztlich rasch löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 65-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 9.25 Uhr den Baumschulenweg und fuhr in die Fellbacher Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit dem 39-jährigen Fahrer eines VW Passat zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

