Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verletzte nach Brand in Kaisersbach

Aalen (ots)

Kaisersbach: Zwei Verletzte nach Maschinenbrand

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Halle eines metallverarbeitenden Betriebs in der Forststraße aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Filter einer Lüftungsanlage in Brand. Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurde die Arbeitshalle durch die Feuerwehr geräumt. Ca. 30 Mitarbeiter mussten ihre Arbeitsplätze verlassen. Zwei Mitarbeiter, die noch Löschversuche unternommen haben, mussten mit Verdacht auf leichte Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Nachdem das Feuer gelöscht und die Halle gelüftet worden war, konnte der Betrieb in der Halle wieder aufgenommen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

