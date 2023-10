PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus in der Zeit von Freitag, 20.10.2023 bis Sonntag, 22.10.2023, 09:30 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Versuchter besonders schwerer Fall des Kraftfahrzeugdiebstahls Tatort: 61350 Bad Homburg, Victor-Achard-Straße Tatzeit: Donnerstag, 19.10.2023, 19:30 Uhr Unbekannte Täter versuchten einen hochwertigen PKW vom Grundstück des Geschädigten zu entwenden. Dass durch ein Zufahrtstor gesicherte Objekt, wurde versucht gewaltsam zu öffnen. Nachdem die Täter durch den Geschädigten erblickt wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bei einem der Täter handelte es sich um eine männliche Person, ca. 170-180 cm groß und trug eine rote Jacke. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel.: +49 6172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: L 3205, Gem. Bad Homburg-Ober-Erlenbach Unfallzeit: Samstag, 21.10.2023, 05:30 Uhr Der 62-jährige Beschuldigte befuhr mit seinem Wohnmobil die Wetterauer Straße aus Ober-Erlenbach kommend in Richtung L 3205. Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die L 3205 aus Richtung Karben kommend in Richtung L 3008. Der Beschuldigte übersah den von links kommenden Geschädigten beim Rechtsabbiegen auf die L 3205. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 22.000,- Euro geschätzt. Weiterhin verletzte sich der Geschädigte leicht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Beschuldigten Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Trunkenheitsfahrt mit anschließender Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Lilienweg Unfallzeit: Samstag, 21.10.2023, 23:31 Uhr Der 77-jährige Beschuldigte befuhr mit seinem PKW den Lilienweg aus Richtung "Am Viadukt" in Richtung Kornblumenweg. Zunächst fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und anschließend in 200 m Entfernung in ein Beet. Der Beschuldigte konnte aufgrund eines Zeugen durch die Polizei gestellt werden. Er stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8500,- Euro beziffert.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person nach Vorfahrtsverstoß Unfallort: 61449 Oberursel, Willy-Brandt-Straße, Unfallzeit: Freitag, 20.10.2023, 15:50 Uhr Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Schmitten im Taunus fuhr mit seinem PKW von dem Gelände einer Waschanlage auf die Willy-Brandt-Straße auf. Hierbei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde der 26-jährige Fahrzeugführer des gegnerischen Fahrzeugs leicht verletzt. Beide beteiligten PKWs waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.500,- Euro.

Polizeistation Königstein

Straftaten

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Am Wacholderberg Tatzeit: im Zeitraum vom Dienstag, 17.10.2023 - 14:00 Uhr bis 17.10.2023 - 20:30 Uhr Am Dienstag, zwischen 14:00 Uhr und 20:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Königstein im Taunus. Dabei hebelte dieser ein Wohnzimmerfenster des Hauses auf und begab sich ins Hausinnere. Anschließend durchsuchte der unbekannte Täter die Wohnung und entwendete mehrere hochwertige Markenartikel. Im Weiteren entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Polizeistation Usingen

Verletzte nach Verpuffung an Heizungsanlage Ort: 61279 Grävenwiesbach, Breslauer Straße Zeit: Samstag, 21.10.2023, 16:11 Uhr Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, nachdem acht Bewohner eines Mehrfamilienhauses über Atembeschwerden und Kopfschmerzen klagten und einen ungewöhnlichen Geruch im Haus wahrnahmen. Grund dafür könnte nach ersten Erkenntnissen eine Verpuffung an der Heizungsanlage im Keller gewesen sein, bei welcher es zu einer starken Staubentwicklung kam. Des Weiteren wurden durch die Feuerwehr stark erhöhte Kohlenmonoxidwerte festgestellt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sieben Bewohner des Hauses, darunter auch zwei Kinder, zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Nach Belüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr und Begutachtung der Heizungsanlage durch einen Heizungsbauer konnte das Mehrfamilienhaus wieder freigegeben werden.

