Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots)

Gaildorf: Diebstahl aus Pkw

Zwei Diebe öffneten am Dienstagmorgen gegen 03:30 Uhr einen in der Bahnhofstraße geparkten VW und entwendeten aus diesem Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro, sowie ein Parfüm. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Gaildorf: Einbruch in Lagerhalle

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstagabend 17:15 Uhr und Mittwochmorgen 07:45 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle in der Max-Eyth-Straße. Anschließend durchsuchte er das Gebäude, nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei nichts entwendet. Durch den Einbruch verursachte der Dieb Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell