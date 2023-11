Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Einbrüche

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine Leichtverletzte sowie rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Ein 54 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr die Bundesstraße zwischen dem Teiler B 14 / B 29 und der Ausfahrt Weinstadt-Beinstein und übersah hierbei beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen den Mercedes einer 42-jährigen Autofahrerin. Nach der Kollision zwischen den beiden Pkw kam der Mercedes ins Schleudern, prallte gegen die linke Leitplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 42-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Verkehr wurde zeitweise über den Hochparkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Berglen-Stöckenhof: In Gaststätte eingebrochen

Zwischen Montag und Dienstag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Gaststätte in der Enzianstraße ein. In der Gaststätte brachen die Täter u.a. einen Spielautomaten auf und entwendeten insgesamt rund 3000 Euro. Der beim Einbruch verursachte Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Freitagmorgen und Dienstagnachmittag Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung im Tennhofer Weg und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein Mac-Book entwendet, ob durch die Einbrecher noch mehr gestohlen wurde, ist bislang unklar. Zudem verursachten die Täter ca. 400 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der Nummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag im kurzen Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr einen in der Bahnhofstraße geparkten Dacia und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

