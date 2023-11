Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwaikheim: Von Straße abgekommen

Ein Leichtverletzter sowie rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der K 1850 am Dienstagmorgen. Ein 27 Jahre alter Citroen-Fahrer befuhr die Kreisstraße zwischen Schwaikheim und der Einmündung K 1850 / K 1911 und kam hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Anschließend fuhr er eine Böschung hinunter, wo der Lkw letztlich zum Stehen kam. Der leichtverletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Bergung des Lkw musste die Straße zeitweise gesperrt werden.

Oppenweiler: Nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 8.45 Uhr von Spiegelberg kommend die L 1066 und kam bei der Einmündung Bernhalden (L 1117) auf die Gegenfahrspur und streifte dabei einen Pkw VW Golf. Der Unfallverursacher, der mit einem dunkelbraunen SUV unterwegs gewesen sein soll, fuhr nach dem Vorfall weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er hinterließ einen Fremdschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Weitere Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

