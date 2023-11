Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisster Mann tot aufgefunden - PKW durch umgestürzten Baum beschädigt - Unfälle

Aalen/Laubach: PKW durch umgestürzten Baum beschädigt

Am Dienstag fiel gegen 7 Uhr ein Baum auf die L1075 zwischen Abtsgmünd und Laubach. Unglücklicherweise befuhr zu diesem Zeitpunkt eine 62-jährige Mitsubishi-Fahrerin die Straße von Laubach in Richtung Roßnagel. Hierbei wurde der PKW durch einen Ast getroffen und beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Eine 77-Jährige befuhr am Dienstag gegen 9:15 Uhr die Spitalstraße. Am Einmündungsbereich Spitalstraße/Apothekergasse missachtetet sie die Vorfahrt einer, von rechts kommenden, 65-jährigen Skoda-Fahrerin. Beim folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Iggingen: LKW gestreift

In einer Rechtskurve in der Straße Sonnenhalden, streifte am Dienstag, gegen 8:35 Uhr, ein 39-Jähriger mit seinem Hyundai einen entgegenkommenden LKW eines 47-Jährigen. Bei dem Unfall entstand an dem Hyundai ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Mutlangen: Rückwärts aus Grundstück gefahren

Als am Dienstag gegen 11:10 Uhr eine 66-Jährige mit ihrem Nissan rückwärts aus einem Grundstück in die Silcherstraße einfahren wollte, stieß sie gegen eine dort aus Richtung Lindacher Straße heranfahrenden Audi einer 28-jährigen Lenkerin. Der dabei entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 4000 Euro.

Gschwend: Vermisster Mann tot aufgefunden

Seit Freitag, 08.04.2022 wurde in Gschwend ein 69-jähriger Mann vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen unter Einbindung einer Rettungshundestaffel und eines Polizeihubschraubers konnte der Mann damals nicht aufgefunden werden.

Am 02.11.2023 wurde dem Polizeipräsidium Aalen von einem Spaziergänger der Fund eines Leichnams an einem Bachlauf im Schlechtbacher Wald bei Gschwend mitgeteilt. Bei einer anschließend durchgeführten Obduktion konnten keinerlei Hinweise auf ein Verschulden Dritter am Tod des Mannes festgestellt werden. Nach der Erstellung eines DNA-Musters konnte der Leichnam zudem eindeutig als der Vermisste 69-jährige Mann aus Gschwend identifiziert werden.

Es wird gebeten die Vermisstenfahndung sowie eventuell noch vorhandene Lichtbilder der Öffentlichkeitsfahndung zu löschen!

Zum besseren Verständnis wird die ursprüngliche Pressemeldung angefügt:

Gschwend: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person Aus einem Pflegeheim in Gschwend fehlt seit dem 08.04.22, 17:30 Uhr der 69-jährige Heinz Thomas W. Herr W. ist ca. 180 cm groß und schlank, hat braune, graumelierte lockige Haare. Er ist mit einer blauen Jeanshose, einem türkisfarbigen Sweatshirt mit Kapuze und Taschen vorne, sowie mit schwarzen Sportschuhe bekleidet. Die Fahndung nach ihm unter Hilfe eines Polizeihubschraubers, einer Rettungshundestaffel, sowie mehreren Polizeistreifen verlief bislang negativ. Es wird davon ausgegangen, dass Herr W. sich in einer hilflosen Lage befindet. Zeugen, die ihn gesehen haben, melden sich bitte umgehend beim Polizeipräsidium Aalen unter der Nummer 07361/5800.

