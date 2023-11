Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend zwischen 19.00 Uhr und 23.45 Uhr kam es in der Beckstraße in Eberbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren Peugeot 5008 zum genannten Zeitpunkt vor einem Anwesen in der Beckstraße, Fahrtrichtung Pleutersbach. Als sie gegen 23.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie erhebliche Unfallbeschädigungen über die gesamte Fahrzeuglänge der Fahrerseite feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel. 06271/9210-0, in Verbindung zu setzen.

