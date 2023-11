Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung in Eventcenter

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr kam es in einem Eventcenter in Sinsheim zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach einem Streitgespräch zwischen einer Mitarbeiterin und einem Besucher, warf dieser der 35-jährigen Frau einen Getränkebecher ins Gesicht. Der 30-jährige Täter konnte vor Ort angetroffen werden. Nach der Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde er vor Ort auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Die Geschädigte wurde durch den Becherwurf leicht verletzt.

