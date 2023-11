Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auf schneeglatter Fahrbahn gegen Leitplanke gerutscht

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die K 2669 aus Richtung Schwäbisch Hall kommend in Richtung Schwäbisch Hall-Wielandsweiler. Etwa 500 m vor Wielandsweiler geriet sie im Bereich der dortigen leichten Gefällstrecke auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und streifte die rechts neben der Fahrbahn befindliche Leitplanke. Dadurch entstand an dem Ford ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Schrozberg: Fahrzeugbrand

Gegen 9:23 Uhr kam es am Dienstag im Rothenburger Weg zum Brand eines Kleintransporters. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um das Fahrzeug zu löschen.

