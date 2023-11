Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Mit Sommerreifen unterwegs - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der B 29a bei Ebnat kam ein 18-Jähriger am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr mit seinem Opel Corsa nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke. Der Fahranfänger verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 2500 Euro.

Aalen-Unterkochen: Von der Fahrbahn abgekommen II

Auf rund 8500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 26-Jährige am Dienstagabend verursachte. Kurz vor 20 Uhr befuhr sie mit ihrem Opel die Heidenheimer Straße in Richtung Aalen. Aus Unachtsamkeit kam sie mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Hierbei wurden mehrere Zaunlatten herausgerissen, die gegen einen geparkten BMW geschleudert wurden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Oberkochen: Mit Sommerreifen unterwegs

Leichte Verletzungen zog sich eine 58-Jährige am Dienstagnachmittag zu, als sie von ihrem Fahrzeug ein kleines Stück mitgezogen wurde. Die Frau befuhr kurz vor 16 Uhr mit ihrem Hyundai, an dem Sommerreifen aufgezogen waren, die Volkmarsbergstraße. Als das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn nicht weiterkam, stieg die 58-Jährige aus. Dabei rutschte ihr Pkw weg, wobei sie durch die geöffnete Türe ihres Fahrzeuges mitgezogen und leicht verletzt wurde. Der Pkw der 58-Jährigen prallte dann im weiteren Verlauf gegen einen geparkten Skoda. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 15.000 Euro.

Essingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannte Fahrer eines Pkw mit Anhängerkupplung beschädigte am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 16.50 Uhr einen Audi A6, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz "Gentner-Westside" abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrgast leicht verletzt

In der Gartenstraße bremste ein 55-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr seinen Linienbus abrupt ab, da er die Verkehrslage falsch einschätzte. Dabei stürzte eine 58-Jährige, die sich im Bus befand. Die Frau erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen-Dewangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Hohekreuzstraße / Am Degenried missachtete eine 19-jährige Skoda-Fahrerin am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr die Vorfahrt einer 48 Jahre alten VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro; beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 21-Jähriger seinen BMW am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der B 29 zwischen dem Essinger Bahnhof und dem Aalener Dreieck anhalten. Eine 31-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Seat auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 60.000 Euro Sachschaden

Kurz nach 23 Uhr am Dienstagabend befuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW die Straße "In der Vorstadt", wo er am Kreisverkehr an der Einmündung "In den Riedäckern" über die bepflanzte Mitte des Kreisels fuhr, ehe er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam. Der Pkw prallte gegen eine Straßenlaterne und dann gegen eine Hauswand, wobei sowohl das Regenablaufrohr, als auch zwei Garagentore und die Wand selbst beschädigt wurden. Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers gab sich zunächst die Beifahrerin als Unfallverursacherin aus. Dies konnte jedoch widerlegt werden. Da der Verdacht bestand, dass der 30-Jährige unter Alkohol-/Betäubungsmitteln stand, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die beschädigte Straßenlaterne musste noch in der Nacht von Mitarbeitern des Bauhofes abgebaut werden, da sie umgeknickt war und auf die Fahrbahn zu stürzen drohte.

Waldstetten: Zu schnell gefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Mit seinem Mercedes Benz befuhr ein 21-Jähriger zur Unfallzeit die Landesstraße 1159 zwischen Wißgoldingen und Rechberg, wo er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam und auf den Grünstreifen geriet. Der Pkw kam letztlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

