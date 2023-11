Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Brand und gestürzter Radfahrer

Michelbach: Radfahrer gestürzt

Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer war am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr auf der L1055 in Rauhenbretzingen in Richtung Schwäbisch Hall. Beim Fahren von der L1055 auf einen dortigen Radweg fuhr er gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei wurde der 56-Jährige leicht verletzt. Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Oberrot: Brand eines Wohnwagens

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:45 Uhr zum Brand eines geparkten Wohnwagens im Stielberg. Der Wohnwagen brannte vollständig aus, das Feuer griff auch auf drei umstehende Anhänger über. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 60 000 Euro. Die Feuerwehr kam vor Ort und konnte den Brand löschen.

Satteldorf: Einbrecher macht Beute

Am Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 19:40 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über die Gebäuderückseite Zutritt zu einem Gebäude im Stauferring. Im Gebäudeinneren durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume auf der Suche nach möglichem Diebesgut. Er konnte dabei einen vierstelligen Bargeldbetrag an sich nehmen. Die Polizei Crailsheim bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 mit Hinweisen zu melden.

