POL-HX: Zeugen gesucht: Nach Unfall mit Trecker geflüchtet

Brakel (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 24.08.2023, ist in Brakel eine Spielhalle überfallen worden. Gegen 01:00 Uhr betraten zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer eine Spielhalle am Hanekamp. Während einer der beiden Täter die Mitarbeiterin zur Herausgabe des Bargeldes aufforderte, hielt der zweite Täter ein Beil in der Hand. Nachdem die Räuber eine Geldsumme in einem niedrigen vierstelligen Euro-Bereich ...

