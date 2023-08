Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Bei Ermittlungen nach einer Straßenverkehrsgefährdung sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Diese ereignete sich bereits am Mittwochabend, 16.08.2023, gegen 19:35 Uhr auf dem Bad Driburger Konrad-Adenauer-Ring. Zu diesem Zeitpunkt fand in der Innenstadt das Stadtfest "Live in Bad Driburg" statt. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 19-jähriger Bad Driburger mit einem grauen Hyundai Sportwagen mit der Städtekennung "WAR" auf dem Konrad-Adenauer-Ring Richtung B 64. An der Einmündung "Lange Straße" fuhr er auf Höhe der Fußgängerzone mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit bei Rotlicht zeigender Ampel in den Einmündungsbereich ein. Hierbei fuhr der Fahrer nur knapp an drei Fußgängern vorbei, welche gerade Straße Richtung Postfiliale überquerten.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat das Fahrmanöver des 19-jährigen beobachtet? Hierbei ist insbesondere die Zeugenaussage derjenigen Personen relevant, welche zum Zeitpunkt der Rotlichtfahrt die Straße überquert haben. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

