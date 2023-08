POL-HX: Fahrradfahrerin nach Unfall geflüchtet

Willebadessen (ots) - Am Samstagmittag kam es in Willebadessen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einen E-Bike. Dabei wurde der E-Bike-Fahrer leicht verletzt. Ein 30-jähriger Warburger befuhr die Lange Straße in Willebadessen mit einem E-Bike in Richtung Bahnhof. Ein 50-jähriger aus Borgentreich befuhr zeitgleich mit seinem PKW die Lange Straße in dieselbe Richtung und wollte den E-Bike-Fahrer überholen. ...

mehr