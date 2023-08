Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Blutproben im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Reichlich zu tun hatte die Polizei im Kreis Höxter mit alkoholisierten und berauschten Autofahrern am Donnerstagnachmittag, 17.08.2023, und in der Nacht zu Freitag.

Um 14:45 Uhr kontrollierten Polizisten der Höxteraner Wache einen Volkswagen an der Lütmarser Straße in Höxter. Dieser wurde durch einen 65-jährigen Höxteraner gefahren. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten, dass der Fahrzeugführer Alkohol getrunken hatte. Er musste anschließend die Beamten auf die Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es erwartet ihn nun ein Bußgeldverfahren.

Am späten Donnerstagabend, 17.08.2023, gegen 23:40 fuhr eine 39-jährige Frau, welche im Landkreis Heilbronn wohnhaft ist, mit ihrem Audi auf der B 83 von Beverungen nach Höxter. Auf der Blankenauer Straße, unmittelbar vor dem Ortsausgang Beverungen, kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst auf einen Wirtschaftsweg und anschließend in ein kleineres Waldstück, wo sie nach circa 50 Metern von einem Baum gebremst wurde. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Ihr wurden anschließend durch einen Polizeiarzt Blutproben entnommen und durch die Beamten der Führerschein sichergestellt. Da ein örtliches Abschleppunternehmen den Audi nicht ohne weiteres aus dem Waldstück bergen konnte, musste die Feuerwehr anrücken und mittels Motorsägen den Weg freischneiden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Gegen Mitternacht wurde ein Streifenwagen der Höxteraner Polizei dann zur Unfallaufnahme in die Lange Straße nach Brakel-Hembsen geschickt. Ein 27-jähriger Brakeler ist hier mit seinem Ford gegen einen geparkten Mini gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Ford des 27-jährigen um 90 Grad zur Fahrbahn. Der Mini wurde bei der Kollision gegen einen Baum geschoben. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Das Auto des Unfallverursachers wurde mit einem lokalen Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert. Da der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm durch Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen und das zukünftige Autofahren untersagt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Gegen 01:40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Warburger Wache dann ein BMW auf, welcher auf der B 241 in Höhe Borgentreich in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten dann fest, dass die 38-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem ihr durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen wurde, stellten die Polizeibeamten den Führerschein der Beverungerin sicher. Da ihr Auto nicht auf der Bundesstraße stehen bleiben konnte, wurde es durch ein lokales Unternehmen von der Kontrollörtlichkeit abgeschleppt. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter