Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer verliert auf glatter Straße die Kontrolle (14.01.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Gegen eine Garagenwand geprallt ist ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Straße "Spittelbronner Weg". Ein 23-jähriger Audi A 4 Fahrer wendete auf einem Firmengelände und verlor auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Firmenauto. Er rutschte gegen eine Garagenmauer und ein Rolltor, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell