Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Linienbus mit Motorbrand (13.01.2024)

Gütenbach (ots)

Am Samstag gegen 15.30 Uhr ist an einem Linienbus auf der Landesstraße 173 ein Brand im Motorraum ausgebrochen. Ein 43-jähriger Busfahrer bemerkte eine Fehlermeldung auf seinen Anzeigen und gleichzeitig Rauch aus dem Bereich des Motorraums. Der umsichtige Mann hielt sofort an und forderte die rund zehn Fahrgäste auf, auszusteigen. Die alarmierte Feuerwehr konnte einen kleinen Kabelbrand in Motorraum löschen. Die Fahrgäste konnten mit einem Ersatz-Bus verspätet die Reise fortsetzen, den nicht mehr fahrbereiten Bus holte ein Abschleppdienst ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell