Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden im Kreisverkehr (13.01.2024)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Ostbaarstraße. Eine 18-jährige bog mit einem Mitsubishi Eclipse in einen Kreisverkehr. Dort stieß sie mit einem Audi A 4 einer 56-Jährigen zusammen, die den Kreisel bereits befuhr. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Den nicht mehr fahrbereiten Audi hole ein Abschleppdienst ab.

